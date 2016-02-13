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شاهد: ثري مكسيكي يلمع حذاء بابا الفاتيكان

13/2/2016

أقدم الإعلامي المكسيكي – الأمريكي الثري "نويل دياز" على تلميع حذاء البابا فرنسيس على متن الطائرة البابوية مستعيدا ذكريات طفولته عندما لجأ لهذا العمل من أجل مساعدة أمه العزباء، في لفتة تهدف لإلقاء الضوء على معاناة الكادحين من أجل إطعام عائلاتهم.
وقص دياز (59 عاما) على البابا حكايته حتى وصل للثراء عندما ذهب البابا إلى مؤخرة الطائرة للترحيب بالصحفيين أثناء رحلة إلى كوبا.
وقال للبابا إنه كان يلمع الأحذية وهي صبي صغير في مدينة تيخوانا الحدودية بالمكسيك لادخار المال من أجل شراء قميص وبنطال جديدين لحضور التناول الأول بالكنيسة عندما كان يعيش هو وأمه في فقر مدقع.
وقال للبابا "كان عمري سبع سنوات فقط. أخبرتني أمي أننا لا نملك ثمن الملابس. قمت بتلميع الأحذية على مدى الأيام الخمسة التالية لجمع المال".
وأضاف للصحفيين لاحقا "سألت البابا: هل يمكنني تلميع حذائك تكريما لكل من يكدون كل يوم لتوفير الطعام؟".

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