شاهد: تطبيق جوال يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها

باتت أجهزة الهاتف الذكية أحدث طرق التنبؤ بالزلازل بعد إطلاق تطبيق جديد الجمعة مصمم لتتبع الهزات الأرضية لإنقاذ أرواح مستخدميه.

ويربط تطبيق "ماي شيك"، المتاح حاليا على متجر إندرويد، المستخدمين ببعضهم ليكونوا جميعا بمثابة أجهزة استشعار للزلازل وعناصر في نظام تحذير أوسع.

ويرصد التطبيق الاهتزازات التي تسجل عبر المستخدمين في منطقة معينة وفي نهاية المطاف يعطي عدا تنازليا لبداية وقوع الزلزال في المنطقة.

ويقول مطورو التطبيق، الذي أطلقته جامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه يمكن أن يعطي إنذارا مبكرا من زلزل لمجموعة من السكان دون الحاجة لأجهزة رصد الزلازل.

ويقول ريتشارد ألن، رئيس المجموعة المشرفة على مشروع التطبيق ومدير مختبر بيركلي لرصد الزلازل، إن التطبيق لا يمكن أن يحل محل شبكات تقليدية لرصد الزلازل مثل التي تديرها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكنه يعطي نتيجة دقيقة ومبكرة في مناطق بها شبكات تقليدية لرصد الزلازل.