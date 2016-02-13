رضا حمودة يكتب: لولا تركيا لزالت مصر من الخريطة منذ 5 قرون

عندما قال نابليون بونابرت عن مصر إنها أهم بلد في العالم، كان واعيًا تمامًا لمغزى ومعنى الكلمة، لأن مصر مفتاح الشرق من ملكها ملك العالم، لا سيما إذا كانت مصر إسلامية، ولا يُراد لها أن تكون على وُصال أو تماس بمحيطها الإسلامي أو عمقها العربي.

لا نعيش أسرى لنظرية المؤامرة دون دليل، لأن المؤامرة على مصر منذ القدم، وقضية سد النهضة ليست جديدة لكنها منذ زمن بعيد، وليس كما يُشاع منذ حكم المخلوع حسني مبارك، ذلك أن قضية مياه نهر النيل كانت ولا تزال محور اهتمام المستعمرين لتركيع مصر وخنقها.

دأب المستعمرون القدامى والجدد على تطويق مصر من خلال جيرانها، أو محيطها العربي والإسلامي إذا فشلت في اختراق الجيران، ولنا أن ندرك كيف خنقت بريطانيا مصر ونزعت عنها عمقها الاستراتيجي في حوض وادي النيل، فضلاً عن العمق الديمغرافي الهام لتفقد مصر أحد أهم أجنحتها بدفعها نحو فصل السودان عن الوطن الأم، وتم بالفعل إبان حكم جمال عبد الناصر عام 1956، وهو ما عبّر عنه شيخ المستعمرين ورئيس وزراء بريطانيا المخضرم "ونستون تشرشل" قائلا (إن السودان كغطاس ومصر كأنبوبة الأكسجين التي يستنشق منها الهواء، فإذا فُصل السودان عن مصر انقطع عنه الهواء فمات مختنقاً).

ليس ذلك فحسب، بل إن أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 هو إخضاعها وتركيعها لأنها وقفت إلى جانب الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي عام 1954، وقد عبّر عن ذلك "جي مولييه" رئيس الوزراء الفرنسي أثناء العدوان حين قال ( إننا نريد أن نُخضع الجزائر عن طريق القاهرة).

ولسنا في حاجة لأن نُذكّر بأن أيادي الدولة الصهيونية في تل أبيت تعبث بملف سد النهضة وإن كان من وراء الستار، لما لها من علاقات دبلوماسية واقتصادية وطيدة علنية بالجانب الإثيوبي منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية ليس بعيداً عن التواطؤ والمؤامرة على الاطلاق.

تتغير الوجوه والوسائل، لكن لا تتغير الأهداف والمطامع، فعلى مدى قرون طويلة والمستعمرون يفكرون ويتدبرون ويتآمرون بينما نحن في عسل الخذلان نائمون نبكي على نيلنا الذي لطالما تفاخرنا به أمام الأمم والعالم حتى قال عنا المؤرخ الإغريقي الشهير "هيرودوت" (مصر هبة النيل)

والعبث الإسرائيلي في إثيوبيا ليس إلا استمرارًا لمخطط "ألفونسو دي ألبوكيرك" منذ خمسمائة عام، وهو أحد قادة الحملات الصليبية والتي لم تنقطع حتى الآن مع اختلاف الوسائل، وكان المخطط يزمع تحويل مجرى نهر النيل ليحرم مصر من أراضيها الخصبة فيتم هلاكها وإخضاعها، وقد كتب"دالبو كيرك" إلى ملك البرتغال يستدعي صناعاً مهرة ليقوموا بفتح ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة التي تجري بجانب النيل في الحبشة "إثيوبيا حالياً " ولكنه توفي عام 1515، ثم أُحبط مواصلة الخطط في هذا الاتجاه انضمام مصر (التي كانت تحت حكم المماليك) بالفتح التركي إلى دولة الخلافة العثمانية في اسطنبول منذ عام 1517، لكنه يحدث الآن عبر سد النهضة الإثيوبي ليتحقق حلم تأخر خمسة قرون كاملة.

تتغير الوجوه والوسائل، لكن لا تتغير الأهداف والمطامع، فعلى مدى قرون طويلة والمستعمرون يفكرون ويتدبرون ويتآمرون بينما نحن في عسل الخذلان نائمون نبكي على نيلنا الذي لطالما تفاخرنا به أمام الأمم والعالم حتى قال عنا المؤرخ الإغريقي الشهير "هيرودوت" (مصر هبة النيل)، ليصبح الواقع العملي أن (إثيوبيا هبة النيل ومصر معاً).

تركيا التي نناصبها العداء الآن بكل ما نملك من خسة وعلى أعلى مستوى، ندين لها بحياتنا شئنا أم أبينا بحقائق التاريخ التي لا تعرف الكذب، لأنها أنقذتنا وأنقذت أجيالاً من العطش والجوع، بل والزوال من على خريطة العالم والوجود لخمسمائة عام مضت بالفتح العثماني الذي يراه نخبة الأراجوزات العسكرية العلمانية وبالاً على مصر "الفرعونية"، ولم ينتج عنه إلا كل تخلف ورجعية انحطاط، لمجرد كراهيتهم للإسلام ذاته بكل وضوح، وليس نظام الخلافة الإسلامية كما يدّعون، لأن أردوغان الإسلامي لم يعترف إلا بإرادة الشعب المصري وشرعيته المُغتصبة منذ 3 يوليو/ تموز 2013.

ويبقى السؤال الملح، هل كانت إثيوبيا وحلفاؤها في الغرب وإسرائيل مع بعض العرب المتآمرين ستمضي بهذه الوتيرة المتسارعة لإكمال السد الكارثي في وجود تقارب في الرؤى وتنسيق سياسي واقتصادي مصري تركي على أعلى مستوى من منطلق شرعية شعبية ودستورية معترف بها داخياً وخارجياً؟ المؤكد أن دولة 3 يوليو استعدت الشقيق بحكم الدين والتاريخ، وتصالحت وتماهت مع العدو الذي يتآمر علينا ليل نهار إلى حد الهلاك.

مدون مصري