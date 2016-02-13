تهديدات تركية بتحرك عسكري ضد معارضين أكراد بسوريا

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو السبت ان بلاده ستتحرك عسكريا عند الضرورة ضد مقاتلي حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا الذي تعتبره أنقرة جماعة "إرهابية."



وأضاف في كلمة متلفزة في مدينة أيرزينكان "نستطيع إذا لزم الأمر أن نتخذ في سوريا نفس الإجراءات التي قمنا بها في العراق "في إشارة الى حملة القصف التركية ضد معقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



وأضاف "نتوقع ان يقف اصدقاؤنا وحلفاؤنا معنا".



وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب التابعة له فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود على الدولة التركية كثفه في الاشهر الاخيرة.



وردت تركيا بغضب هذا الأسبوع على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الاميركية قال فيها إن واشنطن لا تعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي منظمة إرهابية وستواصل دعم عملياته في سوريا.



وقال داود أوغلو إن "الكادر القيادي والإيديولوجي في حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي هو ذاته".



وأضاف "أن من يقول إن الحزبين ليسا منظمتين إرهابيتين فهم اما لا يعرفون المنطقة او ان نواياهم سيئة" في اشارة الى الخلاف مع واشنطن.



وأضاف "سنرسل وثائق الى الولايات المتحدة قريبا جدا لنبرهن ان حزب الاتحاد الديموقراطي هو فرع لحزب العمال الكردستاني".



واتهم رئيس الوزراء حزب الاتحاد الديموقراطي بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلفائه الروس وارتكاب جرائم حرب.



وقال "نحن نتوقع موقفا واضحا جليا من الولايات المتحدة التي نعتقد انها حليفتنا، ضد هذا الذبح للإنسانية".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي قد قال الأسبوع الماضي إن المقاتلين الاكراد "كانوا من انجح الفصائل" في القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.



وأضاف أن الولايات المتحدة دعمت المقاتلين الاكراد خصوصا بالغارات الجوية "وهذا الدعم سيستمر".



وأعلنت تركيا العام الماضي أنها قتلت العشرات من مقاتلي حزب العمال الكردستاني ودمرت معاقلهم في غارات عبر الحدود مع العراق.