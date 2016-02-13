الناتو يتوعد برد الاعتداء على أي من أعضائه

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن الاعتداء على أي بلد في الحلف سيواجه برد من جميع أعضاء الناتو.

واتهم ستولتنبرغ روسيا بزعزعة الأمن والاستقرار في أوربا، وقال إن الحلف لا يريد حربا باردة جديدة مع روسيا، لكنه سيتعامل بحزم معها من أجل تحقيق استقرار أكبر في أوربا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن العالم قد دخل مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين موسكو والغرب.

وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ أن التعاون المنتظم بين روسيا وأمريكا مهم لإعادة الأمور إلى طبيعتها في سوريا، كما أكد عدم وجود أدلة على أن بلاده تقصف المدنيين هناك، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأضاف أن روسيا لا تسعى وراء أهداف سرية في سوريا بل تحمي مصالحها الوطنية، على حد تعبيره.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ، إن الأغلبية العظمى من الهجمات الروسية في سوريا كانت موجهة ضد الجماعات المعارضة الشرعية، داعيا إلى ضرورة تغيير عمليات الاستهداف كي تستجيب تلك الجماعات لوقف إطلاق النار، وفق تعبيره.

واعتبر كيري أن استمرار مهاجمة مواقع جماعات المعارضة سيدمر حتما أي عملية سياسية لحل الأزمة السورية.

كما اتهم الوزير الأميركي روسيا بإسقاط ما سماها "القنابل الحمقاء" في سوريا التي ليس لديها هدف محدد، قائلا إن ذلك أدى إلى قتل مدنيين، وتابع "نريد سوريا موحدة ديمقراطية لكن ذلك الهدف لا يمكن تحقيقه و(الرئيس السوري) بشار الأسد في السلطة".