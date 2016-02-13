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الذهب يرتفع 5.5% في أسبوع

13/2/2016

ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.5% على مدى الأسبوع الماضي، مسجلا رابع زيادة أسبوعية على التوالي بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق المال العالمية والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وكانت التعاملات من الاثنين الماضي إلى أمس الجمعة هي أفضل أسبوع للذهب منذ أربع سنوات، وقد لامس سعر المعدن النفيس خلالها أعلى مستوياته منذ عام كامل عند 1260.60 دولارا للأوقية.

لكن تداولات أمس الجمعة شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، وهو ما دفع سعر الذهب للانخفاض إلى 1238.30 دولارا للأوقية.

غير أن المستثمرين يرون أن احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الذهب قوية جدا. وقال المحلل في "كومرتس بنك" كارستن فريتش إن "الذهب قد يختبر مستوى 1260 دولارا أو حتى 1300 دولار في الأسابيع القليلة القادمة، لكن لن تكون مفاجأة لي إذا حدثت أيضا بعض المبيعات لجني الأرباح".

وجاء ارتفاع الذهب على خلفية هبوط البورصات العالمية، ولا سيما البورصات الآسيوية في ظل قلق متزايد بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار هبوط أسعار النفط العالمية.

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