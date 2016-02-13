الاحتلال يقتل فلسطينية في الخليل بدعوى محاولة طعن جندي

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت بالرصاص اليوم (السبت) امرأة فلسطينية حاولت طعن جندي في الضفة الغربية المحتلة.ولم يصب إسرائيليون في الهجوم الذي وقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأدت موجة من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات على يد فلسطينيين إلى مقتل 27 إسرائيليا ومواطن أمريكي من بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قتلت 158 فلسطينيا على الأقل في الفترة ذاتها، منهم 102 من المهاجمين. وقتل فلسطينيون آخرون خلال احتجاجات مناهضة لإسرائيل.

ويأتي تصاعد الهجمات بعد عدة اقتحامات قام بها مستوطنون وعناصر من قوات الاحتلال للحرم القدسي الشريف في محاولة لتقسيمه بينهم وبين الفلسطينيين.