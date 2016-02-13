إسماعيل هنية يطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم

طالب إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم، ليعمل على مدار الساعة، لإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد هنية، في كلمته خلال مؤتمر للشرطة الفلسطينية في غزة حول عملها في عام 2015، أن قرار مصر فتح المعبر لمدة يومين غير كاف، واصفا استمرار إغلاق المعبر بـ"الجرح المتجدد".

ودعا هنية السلطات المصرية إلى الكشف عن مصير 4 فلسطينيين اختطفوا داخل الأراضي المصرية منذ أغسطس/آب الماضي، مؤكدا أن حل المشكلة يقع على عاتق الأمن المصري نظرا لوقوع الحادث داخل الأراضي المصرية.

وعن قضية المصالحة الفلسطينية، أكد هنية أن الوضع الفلسطيني الداخلي يفرض المصالحة والوحدة والتمسك بالثوابت، وعلى رأسها المقاومة، مؤكدا أن حركة حماس تعمل على تحقيق اختراق على صعيد المصالحة الفلسطينية يقوم على أساس الشراكة.