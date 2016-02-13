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أول مسجد للنساء في الدنمارك بإمامة إمرأة

13/2/2016

شيرين خانقان مؤسسة المسجد
 

افتتح في العاصمة الدنماركية  كوبنهاغن أمس الجمعة "مسجد مريم" وهو أول مسجد في الدنمارك ستؤم امرأة فيه صلاة الجمعة التي ستخصص للنساء فقط على أن يسمح للجميع بدخوله في سائر الأيام.

وقالت مؤسسة المسجد شيرين خانقان المولودة في الدنمارك من أب سوري وأم فنلندية "لقد كرسنا النظام الأبوي في مؤسساتنا الدينية، ليس فقط في الإسلام وإنما في اليهودية والمسيحية وديانات أخرى، ونحن، نريد أن نغيّر الوضع".

وقالت إنها تلقّت ردود فعل إيجابية في أوساط المسلمين في كوبنهاغن وإن الانتقادات كانت "معتدلة".

وأضاقت شيرين خانقان المختصة في أمور الفقه الإسلامي و المعروفة في الدنمارك أن "التقاليد الإسلامية تسمح للمرأة بأن تؤم الصلاة" وعزت معارضة ذلك إلى الجهل بالأمر.

وافتتحت مساجد مماثلة لمسجد مريم في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة.

وفي تصريح لصحيفة "بوليتكن" تساءل وسيم حسين إمام أحد أكبر مساجد كوبنهاغن عن أهمية فتح مثل هذا المسجد قائلاً "هل ينبغي أن نخصص مسجداً فقط للرجال؟ سترتفع أصوات تحتج على ذلك بين سكان الدنمارك بالطبع".

وقالت شيرين خانقان إنها لم تتلق "أي تهديد من أي نوع" بعد أن ذكرت صحيفة دنماركية خطأً أن مكان المسجد سيبقى سراً لأسباب أمنية.

وسيتم أداء أول صلاة جمعة في المسجد بعد العثور على 8 أئمة نساء أخريات بالإضافة إلى الاثنتين المتوفرتين.

ويشغل الإسلام حيزا في النقاش السياسي في الدنمارك التي نظمت تظاهرات عنيفة ضدها في العالم الاسلامي بعد نشر رسوم ساخرة اعتبرت مسيئة للنبي محمد في 2005 في صحيفة يلندس بوستن.

وحل "الحزب الشعبي الدنماركي" المعارض للهجرة والذي يرفض ما يسميه "أسلمة أوربا" ثانيا في انتخابات يونيو/ حزيران 2015.

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