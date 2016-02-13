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أوربا تساعد مقدونيا في إغلاق حدودها أمام المهاجرين

13/2/2016

أحد المهاجرين بعد اشتباكات مع  الشرطة المقدونية – رويترز

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية اليوم (السبت) أنه من المنتظر أن تطالب المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية  التشيك المعروفة بشكل مشترك بـ"مجموعة فيسيجراد" بإغلاق ما يسمى بطريق  البلقان أمام المهاجرين الذين يسافرون من آسيا إلى الاتحاد الأوربي.

ومن المتوقع أن يوافق زعماء الدول الأربع على مساعدة مقدونيا في إغلاق  طريق المهاجرين في حدودها مع اليونان عندما يجتمعون  بمدينة براغ يوم الاثنين المقبل.  

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا "ميروسلاف لايتشاك " للمجلة الألمانية  "طالما أنه لا توجد هناك استراتيجية أوربية متماسكة، فمن المشروع للدول الواقعة على طول  طريق البلقان حماية حدودها. سنساعدهم في ذلك".

وكان نحو مليون شخص ، بينهم الكثير من اللاجئين من مناطق الحرب في  الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد مروا عبر طريق البلقان في العام 2015،  معظمهم في النصف الأخير من العام.

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