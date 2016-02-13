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أمريكي يعترف بتهديده مسجدين بالحرق بعد هجمات باريس

13/2/2016

هجمات باريس كانت السبب في تهديد الأمريكي للمسلمين – رويترز

اعترف أميركي أمام محكمة في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة بأنه هدد بمهاجمة مسجدين بقنابل حارقة وبقتل المصلين فيها إثر الاعتداءات التي أدمت باريس في نوفمبر/تشرين الثاني، كما اعلنت وزارة العدل أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن آلن مارتن شنيتزلر (43 عاما) اعترف أمام المحكمة بأنه مذنب بتهمة "إعاقة حرية ممارسة المعتقدات الدينية"، وهي جريمة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.   

وأوضح البيان أن المتهم قال إن الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس كانت الدافع وراء اتصاله بالمسجدين الواقعين في مقاطعة بينيلاس في فلوريدا وإرساله رسائل تهديد إليهما.   

وفي إحدى رسائله التهديدية قال المتهم إنه سيتوجه إلى المسجد برفقة مجموعة من الأشخاص "لإلقاء قنابل حارقة عليكم وقتل كل من هو موجود هناك (برصاصة) في الرأس".

ولم تجد الشرطة عناء في تعقب مصدر هذه التهديدات، ذلك أن شنيتزلر استخدم هاتفه ولم يخف هويته لا بل أنه عرف عن نفسه باسمه الحقيقي عند توجيهه التهديدات.

وقال الادعاء العام في البيان إن "الحق في ممارسة المرء لديانته، بلا تهديد أو ترهيب، هو أحد المبادئ الجوهرية التي قامت عليها أمتنا".

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