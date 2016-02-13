أكثر من 31 الف إصابة بفيروس زيكا في كولومبيا

طفلة مصاب بصغر الرأس نتيجة الإصابة بزيكا

أحصيت أكثر من 31 ألفا و555 إصابة بفيروس زيكا بينها خمسة آلاف و13 إصابة لدى نساء حوامل، وفق ما أعلنت السلطات الكولومبية السبت في أخر حصيلة رسمية.



وكولومبيا هي البلد الثاني الأكثر إصابة بالفيروس بعد البرازيل.



وقال المعهد الوطني للصحة في بيان "تم رصد 31 الفا و555 اصابة مرتبطة بفيروس زيكا على كل التراب الوطني حتى الآن"، موضحا أن خمسة آلاف و910 "إصابات جديدة" رصدت في الاسبوع الفائت.



وأحصيت 66,1 في المئة من الاصابات لدى نساء بينها خمسة آلاف و13 إصابة مؤكدة لدى حوامل. وكانت حصيلة السبت الفائت 22 الفا و600 اصابة بينها الفان و824 لدى حوامل.



وينتقل فيروس زيكا بلسع بعوض يسمى "البعوض النمر". وهو يتسبب بأعراض شبيهة بالأنفلونزا "ارتفاع الحرارة ووجع في الرأس وألم في المفاصل" لكنه يمكن أن يؤدي لدى الحامل إلى تشوه خلقي لدى الجنين الذي يمكن أن يولد بجمجمة أصغر من الحجم الطبيعي وهو ما يعرف بصغر الرأس.



وأعلنت وزارة الصحة الكولومبية يوم الجمعة وصول لجنة تضم خمسة ممثلين لمراكز المراقبة والوقاية من الامراض في اتلانتا دعما للابحاث عن الفيروس وتأثيراته.



وتتوقع السلطات الكولومبية انتقال الفيروس هذا العام الى أكثر من 600 ألف شخص، وأوصت النساء بإرجاء حملهن من ستة إلى ثمانية أشهر.



وأحصيت في البرازيل حتى الآن أكثر من مليون ونصف مليون إصابة بالفيروس.