آلاف اللاجئين العراقيين يغادرون فنلندا طواعية

مجموعة من طالبي اللجوء في فنلندا

قرر ألاف اللاجئين العراقيين الذين وصلوا فنلندا العام الماضي إلغاء طلبات اللجوء والعودة طواعية إلى بلادهم معبرين عن خيبة أملهم من طبيعة الحياة في الدولة الاسكندنافية الباردة.

وقال مسؤولون فنلنديون إن نحو 4100 طالب لجوء ألغوا حتى الآن طلبات حصولهم على لجوء ، مشيرين إلى أن العدد مرشح للارتفاع ليبلغ خمسة ألاف خلال الأشهر القليلة القادمة.

وذكروا أن فنلندا ستبدأ بداية من الأسبوع القادم في تسيير رحلات خاصة لبغداد لنقل هؤلاء اللاجئين، لافتين إلى أن اللاجئين العراقيين الذين خيروا العودة إلى ديارهم يمثلون نحو 80 في المائة من إجمالي المهاجرين الذين قرروا مغادرة فنلندا والرجوع إلى بلدانهم.

من جهته ذكر المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة، توبياس فان تريك، في تصريحات، تذمر البعض من الأوضاع في فنلندا ومن طول عملية الحصول على لجوء "التي لم ترق إلى توقعاتهم".

يشار إلى أن ثلث اللاجئين العراقيين الذين وصلوا فنلندا العام الماضي هم من فئة الشباب.