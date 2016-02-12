البث الحي
منوعات

3700 شرطي ألماني لحراسة مؤتمر ميونيخ للأمن

12/2/2016

نشرت الشرطة الألمانية  3700 من رجالها لحراسة مؤتمر ميونيخ للأمن  الذي افتتح الجمعة بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ومسئولين آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة ميونيخ توماس بومان  إنه تم نشر أعداد  أكبر من أفراد الشرطة مقارنة بالعام الماضي ، وأضاف أن الأمر له علاقة بمؤتمر سوريا الذي تم التوصل لاتفاق بشأنه الليلة الماضية بين القوى الكبرى على خطة لكسر الجمود في سوريا من خلال تطبيق خطة تدريجية لتخفيف أعمال العنف وتسريع المساعدات الانسانية.

وأوضح بومان أن مؤتمر ميونيخ للأمن سيستمر ثلاثة أيام بحضور "24 من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 60 من وزراء الخارجية والدفاع."

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مستوطن إسرائيلي يحاول إحراق كنيسة تاريخية في القدس (فيديو)