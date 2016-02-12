3700 شرطي ألماني لحراسة مؤتمر ميونيخ للأمن

نشرت الشرطة الألمانية 3700 من رجالها لحراسة مؤتمر ميونيخ للأمن الذي افتتح الجمعة بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ومسئولين آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة ميونيخ توماس بومان إنه تم نشر أعداد أكبر من أفراد الشرطة مقارنة بالعام الماضي ، وأضاف أن الأمر له علاقة بمؤتمر سوريا الذي تم التوصل لاتفاق بشأنه الليلة الماضية بين القوى الكبرى على خطة لكسر الجمود في سوريا من خلال تطبيق خطة تدريجية لتخفيف أعمال العنف وتسريع المساعدات الانسانية.

وأوضح بومان أن مؤتمر ميونيخ للأمن سيستمر ثلاثة أيام بحضور "24 من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 60 من وزراء الخارجية والدفاع."