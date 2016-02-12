واشنطن ترحب بدور أكبر للسعودية في الحرب ضد تنظيم الدولة

أمريكا يرحب بدور أكبر للسعودية ضد تنظيم الدولة-ارشيف

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الدفاع أشتون كارتر بتعهد السعودية بتوسيع دورها في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال كارتر، عقب اجتماع شارك فيه أكثر من 24 وزير دفاع بمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل أمس الخميس، إن وزير الدفاع السعودي أشار إلى أن المملكة تجدد تعهدها إزاء الحملة الجوية للتحالف وهي مسألة مشجعة للغاية ومساهمتها بطرق حيوية اخرى على الأرض.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الانتصار سيتحقق في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية رغم الدور الذي تقوم به روسيا في الصراع في سوريا ودعمها لحكومة الرئيس بشار الأسد.

وسعى كارتر إلى التمييز بين الجهود العسكرية والدبلوماسية قائلا إنه يتعين هزيمة الدولة الإسلامية "أيا كان ما سيحدث بشأن الحرب الأهلية السورية"، لكنه قال أيضا إن القصف الروسي لمقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب قد يطيل أمد الحرب التي ساهمت في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت السعودية إنها نفذت أكثر من 190 مهمة جوية في سوريا رغم أنها ركزت جهودها العسكرية العام الماضي على الصراع في اليمن حيث تقود تحالفا عربيا لمحاربة ميلشيات الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.