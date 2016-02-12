هاري بوتر يعود من جديد عبر نص مسرحي

الممثل دانيال رادكليف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر

بعد مرور تسع سنوات على صدور آخر قصة من سلسلة الكتب الأكثر مبيعا عن الفتى الساحر، تستقبل الأسواق بأنحاء العالم ما وصفت بأنها "القصة الملحمية الثامنة لهاري بوتر" في يوليو/ تموز.

وتصدر نسخة لنص مسرحية (هاري بوتر والطفل الملعون) المكونة من جزءين، والتي بيعت كامل تذاكرها في لندن في كتاب مطبوع في أمريكا الشمالية وبريطانيا ونسخة رقمية عالميا. وسيأتي الكتاب في شكل مسرحية وليس رواية.

وقال ناشرون إن المسرحية -المأخوذة عن فكرة للمؤلفة جيه.كيه. رولينج- تدور أحداثها بعد 19 عاما من (هاري بوتر ومقدسات الموت). وتقدم بوتر بعد أن كبر عمره وأصبح موظفا مثقلا بالعمل بوزارة السحر، وأبا لثلاثة أطفال "يأبى الماضي أن يتركه في سلام".

وقال ديفيد شيلي الرئيس التنفيذي لدار نشر "ليتل براون بوك غروب" إن النص ينشر بناء على طلب جماهيري.

وقال شيلي في بيان "تلقت جيه.كيه. رولينج وفريقها عددا هائلا من المناشدات من المعجبين الذين لا يستطيعون الوجود في لندن لمشاهدة المسرحية ويودون قراءة المسرحية في هيئة كتاب .. لذلك نحن سعداء بالطبع لاستطاعتنا توفير هذا لهم."

وينشر النص في كتاب في 31 يوليو/ تموز وهو تاريخ ميلاد بوتر وفق سلسلة القصص واليوم التالي لافتتاح عرض المسرحية في لندن.

يقوم ببطولة المسرحية جيمي باركر في دور بوتر. وتؤدي الممثلة السمراء نوما دوميزويني دور هيرميون غرينجر، وهو الدور الذي قدمته في سلسلة الأفلام الممثلة بيضاء البشرة إيما واتسون. وبيعت كامل تذاكر المسرحية حتى يناير/ كانون الثاني 2017.