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مقتل 7 جنود بينهم 4 من حفظ السلام شمالي مالي

12/2/2016

جنود من الجيش المالي – أرشيف

قتل أربعة من جنود قوات حفظ السلام وثلاثة جنود ماليون اليوم (الجمعة) في شمال مالي بعد هجومين منفصلين على أيدي مسلحين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن معسكر البعثة في مالي بمدينة كيدال شمال شرقي البلاد تعرض صباحا لهجوم أوقع اربعة قتلى ونحو ثلاثين جريحا.

من جهة أخرى قال ضابط في الجيش المالي إن هجوما استهدف سيارة للجيش ببلدتي تمبكتو وقندام، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود ماليين وإصابة اثنين أخرين.

وفي سياق متصل قال مسؤول الكتيبة الغينية في قوة السلام إن المهاجمين استخدموا في الهجوم قذيفتين صاروخيتين وشاحنة مفخخة، واستمر تبادل إطلاق النار ساعتين على الأقل.

وصعد المسلحون هجماتهم هذا الأسبوع في مالي مع أول زيارة ميدانية للقائد الجديد لقوات حفظ السلام "محمد صالح النظي"ف بدأها الاثنين الماضي شمال البلاد.

ويأتي هذا الهجوم على قوات حفظ السلام بعد أسبوع من هجوم استهدف قاعدة لعناصر الشرطة النيجيرية في الأمم المتحدة في فندق قديم بتمبكتو، ما أدى الى مقتل جندي مالي وأربعة على الأقل من المهاجمين بحسب الجيش المالي.

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