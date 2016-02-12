معرض الدار البيضاء للكتاب يفتح أبوابه في دورته 22

معرض الدار البيضاء للكتاب

فتح المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في المغرب أبوابه للجمهور في دورته الثانية والعشرين صباح اليوم (الجمعة).

ويمثل المعرض أحد أبرز الأنشطة الثقافية بالبلاد، ويشارك فيه أكثر من 680 عارضا بين دور نشر وتوزيع ومؤسسات حكومية ومعاهد وجامعات من 44 بلدا.

وتحل الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف بدورة هذا العام التي تمتد من 12 إلى 21 فبراير الجاري.

تصاحب المعرض باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بين ندوات وأمسيات ولقاءات فكرية وفنية يشارك بها كتاب ومفكرون وأدباء وفنانون من المغرب ودول عربية وأجنبية.

والمعرض أحد أبرز المناسبات الثقافية والفنية التي يقيمها المغرب سنويا إلى جانب مهرجان موازين إيقاعات العالم ومهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان تطوان لسينما بلدان البحر المتوسط وغيرها.