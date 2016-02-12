مطالبة عائلة طفل أسود قتله شرطي أمريكي بسداد فاتورة الإسعاف

الطفل تامير رايس

تفاجأت عائلة الطفل الأسود، تامير رايس (12 عامًا) – الذي قتلته الشرطة الأمريكية، أثناء لهوه بمسدس لعب في إحدى حدائق مدينة كليفلاند عام 2014، بتلقيها فاتورة بلغت قيمتها 500 دولار، لسدادها كأجر لسيارة الإسعاف، التي نقلت الطفل إلى المستشفى.

واعتبر محامي والدة الطفل، أن إرسال فاتورة سيارة الإسعاف يعد "لا مبالاة"، مضيفاً "هذا أمر غير طبيعي، أن ترسل فاتورة إلى عائلة طفل يبلغ 12 عاما قتل على أيديهم، الموقف، بمثابة، إذلال، علاوة على الجريمة".

وكانت الشرطة الأمريكية أطلقت النار على الطفل الأسود، رايس، بعد تلقيها بلاغًا، من شخص كان يجلس بالقرب من حديقة كان يلهو بها، أفاد فيه أن طفلًا يعتلي أرجوحةً، يحمل سلاحاً، يخيف به الناس، نُقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وشهدت المدينة مظاهرات لعدة أيام عقب الحادثة من قبل المدافعين عن حقوق السود.

وحكمت هيئة المحلفين المكلفة بالنظر في القضية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأنه لا حاجة لفتح تحقيقات ضد الشرطة، فيما لم يُعرف حتى الأن فيما إذا سيتم فتح قضية فيدرالية، من عدمه، إلا أن القضية أثيرت مجدداً بعد إرسال فاتورة سيارة الإسعاف.