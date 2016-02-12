مصر: نقل حطام الطائرة الروسية المنكوبة لمطار القاهرة

آثار حطام الطائرة الروسية في سيناء – الجزيرة

استقبل مطار القاهرة، مساء الخميس، عددًا من سيارات النقل تحمل حطامًا للطائرة الروسية المنكوبة، التي سقطت في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وسط سيناء (شمال شرق)، وتم وضعها في مكان خاص بأرض المهبط، لإجراء مزيد من الدراسة والفحص.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن "لجنة من وزارات الطيران، والدفاع والنقل وبعض المتخصصين بنقل حطام الطائرة، قامت بالإشراف على العملية التي تستمر لعدة أيام".

وأشار المصدر إلى أن "فريقًا روسيًا شارك في بعض عمليات النقل، للبحث عن أية أشلاء للضحايا، وسيتم بعد استكمال نقل الحطام، فحصه بكل الإمكانات المتاحة، خاصة من خبراء علم الفلزات، من أجل التوصل لأدلة تساعد في الوصول لأسباب سقوط الطائرة".

وأضاف: "سيتم إرسال تسجيل للصوت دون نقل الصندوق الأسود نفسه، وذلك من أجل التوصل إلى أية أسباب تساعد للكشف عن لغز سقوط الطائرة، حيث يستلزم إجراء تحليل طيفي لآخر 7 ثوانٍ في مختبرات متخصصة، من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت الذى تم الاستماع إليه خلال هذه المدة".

وكانت الطائرة الروسية "إيرباص321" سقطت، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال شرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبًا معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعًا.