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مصر: عشرات الصحفيين يهتفون ضد"حكم العسكر"

12/2/2016

قال شهود عيان إن الروح عادت مجددا لسلالم نقابة الصحفيين المصرية بعد فترة من "الاختفاء القسري" تحت وطأة القبضة الأمنية المشددة المسيطرة على المشهد المصري.

فقد نجح العشرات من الصحفيين من مختلف التيارات السياسية في تنظيم وقفة احتجاجية  على سلالم النقابة أمس الخميس تضامنا مع عشرات الصحفيين المعتقلين  في السجون، والذين يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي وفقا لتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وردد المشاركون -بحسب شهود العيان- في الوقفة هتافات مناهضة لجهاز أمن الدولة "الأمن الوطني حاليا" ووزارة الداخلية، كما رددوا الهتاف الأكثر إثارة للأجهزة الأمنية " يسقط يسقط حكم العسكر".

وتخللت الوقفة هتافات أخري لدعم المعتقلين ومنها " قولوا لأخونا المعتقل اثبت اثبت يا بطل"، كما رددوا هتافات ثورة يناير "عيش حرية –عدالة اجتماعية".

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أن تكون صحفيا ليست جريمة" ولافتات أخرى تدعو للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.

وقال أبو المعاطي السندوبي وهو صحفي يساري "نحن نظمنا هذه الوقفة في ذكرى تنحي مبارك يوم 11 فبراير/شباط، ورسالتنا أن أي حاكم ديكتاتور أيا ما كان اسمه سنسقطه كما أسقطنا مبارك ".

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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