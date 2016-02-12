مصر تفتح معبر رفح يومين في كلا الاتجاهين

فتحت مصر معبر رفح 21 يوما فقط خلال 2015

قالت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، إن السلطات المصرية، ستفتح معبر رفح البري ليومين في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية بدءًا من غد ٍ السبت.

وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة التي تديرها حركة حماس، في تصريح صحفي، إن "السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا، قرارها فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، لمدة يومين بدءًا من السبت".

وأضاف، إن "السفر سيكون مخصصا للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية".

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إنه "بناءً على تعليمات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سوف يتم فتح معبر رفح 13 و14 فبراير/ شباط الجاري، في الاتجاهين".

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، وتفتحه استثنائيًا فقط لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن "فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود".

ووفقا لإحصائية أصدرتها وزارة الداخلية في غزة، فإن معبر رفح لم يفتح سوى 21 يومًا استثنائيًا، خلال عام 2015، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتقول هيئة المعابر بغزة، إن "نحو 25 ألف مواطن من الحالات الإنسانية، مُسجلون في كشوفات السفر، من بينهم 4 آلاف مريض، ونحو 3 آلاف طالب".