محكمة مغربية تفرج "مؤقتًا" عن معتقل سابق في "غوانتانامو"

يونس الشقوري

قررت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب بمدينة سلا المغربية، الإفراج المؤقت عن المواطن المغربي "يونس الشقوري"، المعتقل السابق في غوانتانامو، بعد اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، رغم تعهدها بعدم اعتقاله قبل ترحيله إلى المغرب قادماً من الولايات المتحدة.

وغادر الشقوري سجن "الزاكي" بسلا قرب العاصمة الرباط ، مساء اليوم الخميس، بعد استجابة قاضي التحقيق، للطلب الذي تقدم به محاميه.

وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الجاري، لإكمال التحقيق مع الشقوري، ومواجهته بصهره المعتقل نور الدين نفيعة وآخرين من المعتقلين.

وفي تصريح مقتضب للصحافة، عقب خروجه من السجن، قال الشقوري إن الإفراج "لم يكن متوقعًا"، مضيفًا "أقول لجميع الناس أن نعمة الحرية لا تقدر".

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والتي تعنى بالدفاع عن المعتقلين السلفيين، في بيان اليوم، إنها "استقبلت قرار الإفراج المؤقت، بارتياح شديد، في انتظار تبرئة ساحته نهائيًا".

وكانت منظمة "ريبريف" – منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن – قالت في يوليو/تموز الماضي، إن السلطات المغربية انتهكت الضمانات الدبلوماسية، عندما اعتقلت "يونس الشقوري" الذي كان معتقلًا في غوانتانامو، دون أي تهمة أو محاكمة لمدة 14 عامًا، حيث أسقطت عنه الولايات المتحدة، الادعاءات التي اعتقلته بسببها، وأفرج عنه في عام 2010، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب" مصحوبًا بضمانات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن بعدم محاكمته أو اعتقاله لأكثر من 72 ساعة.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن وزارة العدل الأمريكية، أقرت في رسالة نشرت في 21 يوليوز 2015 أنها "لم تعد تعتمد" على "جميع الأدلة التي تعتبر الشقوري عضوًا من المجموعة المعروفة باسم الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة".

وأشارت ريبريف أن وزارة العدل الأمريكية، أصدرت الرسالة كتلخيص جزئي لموقف حكومتها تجاه الدعوى القضائية بأمريكا، وأنها "الوثيقة الوحيدة من قضية الشقوري التي وافقت الوزارة على نشرها لكي يستخدمها دفاع الشقوري في المغرب".