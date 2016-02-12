للمرة الأولى منذ توليه: السيسي أمام نواب البرلمان

عبدالفتاح السيسي – غيتي

يتحدث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أمام مجلس النواب غدا (السبت) في أول خطاب له منذ توليه الرئاسة في يونيو/حزيران 2014 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس.

كما يتوقع أن يتناول الخطاب الإعلان عن برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والذى سيستمر خلال الأعوام القليلة المقبلة، من منظور الوضع الحالي للاقتصاد المصري، مع مراعاة جميع الظروف الاجتماعية للبلاد، والتي تعتمد بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات المصرية من العملات الأجنبية، وذلك في إطار الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي وما تضمنته موازنة العام المالي الحالي.

كما سيتناول خطاب "السيسي" تكليفات محددة للحكومة بضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة والنهوض بمفهومه الشامل ليمتد ليشمل كافة المؤسسات والأجهزة في الدولة المصرية‏,‏ وكذلك مهام الحكومة ومجلس النواب واقتراب نوابه من الجماهير والاهتمام بمشكلاتهم وتقديم الحلول المناسبة لها‏.

كما يتوقع أيضا أن يحيل "السيسي" لنواب البرلمان عددا من مشروعات القوانين التي تستهدف الاستقرار والنمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى أكثر تطورا للخدمات والمرافق ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل.

من جانبه قال النائب "سليمان وهدان" وكيل مجلس النواب المصري: "من المتوقع أن يتطرق الرئيس المصري في خطابه إلى الوضع الحالي الذى تمر به مصر من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيما يتعلق بالخطوط الرئيسية التي تعمل الدولة عليها خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الجلسة الخاصة التي سوف يلقى فيها "عبد الفتاح السيسي" خطابه تبدأ بكلمة ترحيب يلقيها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. وعقب انتهاء "السيسي" من إلقاء خطابه‏,‏ تعقد هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور "على عبد العال" اجتماعا لدراسة الموضوعات التي تناولها في خطابه.