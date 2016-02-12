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عشرة آلاف طبيب يهتفون ضد "حكم العسكر"

12/2/2016

احتشد نحو عشرة آلاف طبيب من أطباء مصر اليوم أمام دار الحكمة بشارع القصر العيني لحضور الجمعية العمومية  الطارئة لنقابة الأطباء والتي تأتي على خلفية الاعتداءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن على الأطباء داخل المستشفيات.

وفي واقعة غير مسبوقة في تاريخ النقابة اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية  قبل موعده بأكثر من ساعة.

وتوافد آلاف الأطباء على مقر نقابتهم منذ الصباح الباكر من القاهرة وجميع المحافظات ، وردد الأطباء "الغاضبون" هتافات مناهضة لحكم العسكر وللأجهزة الأمنية ومنها "يا حرية فينك فينك حكم العسكر ما بينا وبينك"، و"اضرب اضرب في الدكتور بكره هيجي عليك الدور".

ورفع الأطباء لافتات مكتوب عليها شعارات غاضبة ضد التجاوزات الأمنية المتكررة بحقهم وآخرها  الاعتداء على ثلاثة أطباء بالضرب وسحلهم في مستشفي المطرية من قبل 9 أمناء شرطة، ورفعت طبيبة لافتة مكتوب عليها "أنا الطبيب من سيخيط لي جرح كرامتي "ورفع طبيب آخر لافتة مكتوب عليها "الطبيب المهان كيف سيعالج إنسان".

واستقبل أعضاء الجمعية العمومية الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، بالهتاف له" خيرى.. خيرى.. الإضراب هو الحل.. الطبيب عمره ما يتذل".

وقال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء": البلد باصلنا  (تنظر لنا) وتنتظر قرارانا اليوم نريد أن نكون نموذجا، وأضاف  "الحدث غير مسبوق، فلم أشهده من قبل، حتى يوم الانتخابات، والرسالة ستصل للجميع".

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي عضو النقابة في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية إنه سيكون هناك إضراب جزئي في جميع المستشفيات غدا السبت باستثناء أقسام الطواريء، وأكد أنه سيكون هناك تصعيد في حال عدم حل الأزمة.

وكان الدكتور تامر النحاس أمين التنظيم بالحزب المصري الديموقراطي قد طالب بتقديم وزير الداخلية اعتذارا للأطباء عن واقعة الاعتداء عليهم محذرا من أن الاطباء قد يطالبون بإقالته في حال عدم تقديم هذا الاعتذار.

وكان بركان الغضب قد انفجر في أوساط الأطباء بعد الإفراج عن أمناء الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على 3 أطابء بمستشفي المطرية العام أحدهم في حالة خطيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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