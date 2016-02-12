عرض أزياء للحيوانات في نيويورك لاختيار أجمل كلب

مسابقة لاختيارأجمل كلب بنيويورك-ارشيف

يشارك عدد كبير من الكلاب من عدة دول في عرض أزياء للحيوانات رقم 140 و الذي يقام في نيويورك سنويا، وذلك من أجل اختيار أجمل كلب، ويحصل صاحب الكلب حامل اللقب في عرض الأزياء على جائزة.

ويعد عرض أزياء الحيوانات من أقدم المسابقات التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع الكلاب لعدة مقاييس خلال عملية التحكيم ومن ضمنها السلالة وتصفيف الشعر والألعاب التي يجيدها والرياضات التي يمارسها.

وشارك هذا العام العديد من الكلاب الذين تم تزيينهم وتدريبهم وفقا لأصول العرض، مركزين على إبراز نقاط الجمال فى الكلاب، بهدف جلب انتباه لجنة التحكيم وإقناعها بجمال الكلب.

وقد شارك في مسابقة العام الماضي أكثر من 2700 كلب من 15 دولة، وكانت أشهر سلالتين شاركتا في عرض العام الماضي هما بودل وبيتشون.

وأقيم أول معرض لهذه الحيوانات سنة 1877 فى حديقة جيلمور برعاية نادى ويستمينر كينيل لمحبي الكلاب في نيويورك.