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صور وفيديو: طفل أسترالي ينقذ سيدني وممثل أمريكي يشكره

12/2/2016
 
""دومينيك بيس" صبي أسترالي يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني مرض التليف الكيسي الذي يصفه الأطباء بالمرض الخطير لتأثيره على العديد من وظائف الجسم.
 
الصبي الأسترالي كان لديه حلم وهو أن يكون بطلا ينقذ مدينته من الأشرار على غرار فيلم "الرجل الحديدي " أو "أيرون مان" للممثل الشهير روبرت داوني جونير.

الشرطة في أستراليا ومؤسسة "ميك أويش" بعد الاطلاع على حلم الصبي ومشكلته الصحية قررتا تحويل حلمه إلى حقيقة إذ أتيحت له الفرصة لإنقاذ مدينة سيدني من الأشرار وتحويله إلى "الطفل الحديدي" ومحاربة الأشرار في المدينة وإنقاذ صحفية اختطفها الأشرار.

أعدت الشرطة سيناريو يضاهي سيناريوهات الأفلام، جسد فيه الصبي دور البطل مرتديا زيا حديديا وطارد الأشرار حتى أنه ركب طائرة مروحية في مطاردته لهم.

وبعد نجاحه في مهامه الموكلة إليه نظمت الشرطة استقبالاً خاصاً له بعدما أنقذ المدينة وكرمته باعتباره بطلا لسيدني.

الممثل الأمريكي "روبرت داوني جونير" تفاعل مع الطفل الحديدي ووجه له رسالة يحييه فيها على إنقاذه سيدني.

 

 
 

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