شاهد: الجيش الألماني يعتزم تدريب اللاجئين السوريين

قالت وزيرة الدفاع الألمانية "أورسولا فون دير لاين" إن جيش بلادها قد يدرب اللاجئين السوريين في جزء من مبادرة تدريب مستقبلية في ألمانيا.

وأضافت الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن اللاجئين الذين سيتم تدريبهم سيكونون عنصرا مهما في إعادة بناء سوريا فور انتهاء الحرب.

وتابعت أن عمليات إعادة البناء في سوريا تحتاج عشر سنوات وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وذكرت أن اللاجئين المدربين سيكونون نواة هذا الإعمار.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ في العام الماضي، بحصة تزيد عن أية دولة أخرى في الاتحاد الأوربي.