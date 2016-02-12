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شاهد: أمير دولة قطر يلتقي الرئيس التركي في اسطنبول

12/2/2016

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل تركيا في زيارة عمل قصيرة، على مأدبة عمل في إسطنبول.

وتأتي زيارة أمير قطر لتركيا بعد أقل من 3 أشهر من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى قطر في  الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، وتم خلالها انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي أُسست بعد توقيع الرئيس التركي وأمير دولة  قطر، مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، في العاصمة أنقرة، في 19 من ديسمبر/ كانون أول 2014. 

وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات الربيع العربي، والأزمات في سوريا وليبيا والوضع بالعراق. 

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