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تويوتا تعتزم إنتاج أول سيارة هجينة في تركيا

12/2/2016

تويوتا بصدد صنع أول سيارة هجينة في تركيا
 

أعلنت شركة السيارات اليابانية، تويوتا، عزمها على تصنيع سيارة هجينة (تعمل بالبنزين والكهرباء)، موديل "كروس أوفر سي"، في تركيا العام الجاري.

وكشفت تويوتا أنها "بصدد استثمار 450 مليون دولار، ما يوفر ألف فرصة عمل جديدة في تركيا".

وقال يوهان فان زيل، المدير التنفيذي للشركة في أوربا، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في  مدينة إسطنبول التركية، إن الطاقة الإنتاجية في تركيا، ستزيد من 150 ألف، إلى 280 ألف سيارة سنويًا، في مصنعها بمدينة صكاريا.

وأضاف أنها المرة الأولى التي تقوم فيها أي شركة، بصناعة سيارة هجينة في تركيا، وأن حجم استثمار تويوتا في تركيا، سيصل 2.3 مليار دولار.

وعبر المدير التنفيذي لشركة تويوتا في أوربا، عن سعادته بالاستثمار الجديد، لافتًا أن "تويوتا موتور تركيا، واحدة من أفضل مصانع تويوتا جودةً وكفاءة في جميع أنحاء العالم".

وتعتزم الشركة، إعلان اسم النموذج الجديد، خلال معرض السيارات الذي سيقام بمدينة جنيف السويسرية، في مارس/آذار المقبل، وسيتم تصدير السيارة الجديدة إلى 53 دولة.

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