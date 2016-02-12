توقعات بهيمنة "النينيا" على الأرض خلال أشهر

توقعات بهيمنة ظاهرة "النينيا" المناخية على الأرض

في الوقت الذي مازالت فيه ظاهرة النينيو المناخية تؤثر على درجات الحرارة والمحاصيل عالميا، من المتوقع بصورة كبيرة هيمنة الظاهرة المقابلة لها المعروفة باسم (النينيا) خلال الأشهر المقبلة للمرة الأولى منذ سنوات.

وعلى عكس ظاهرة النينيو فإن النينيا تتسم ببرودة غير عادية لسطح المياه في المحيط الهادي، وقالت توقعات الأرصاد الرسمية الأمريكية إنه من المتوقع حدوثها في وقت لاحق من العام الجاري لتنضم في ذلك إلى جهات أخرى لتوقعات الأرصاد في أن تعقب النينيا أشد موجات النينيو في التاريخ.

وقالت الهيئة القومية لمركز خدمات توقعات المناخ في التنبؤات الشهرية إن ظاهرة النينيا تحدث بصورة مفاجئة كل سنتين إلى سبع سنوات وتظهر في خريف نصف الكرة الأرضية الشمالي.

أما النينيو فتحدث في زمن يتراوح بين أربعة و12 عاما، ما قد يتمخض عن موجات جفاف وحر لافح في آسيا وشرق أفريقيا وهطول أمطار غزيرة وفيضانات في أمريكا الجنوبية، وتكون النينيا أقل ضررا بالنسبة إلى النينيو، لكن في حال الموجات الشديدة منها فإنها تتسبب في موجات من الفيضانات والجفاف والأعاصير.

وظهرت النينيا آخر مرة في أغسطس/آب من العام 2011 وألحقت أضرارا بالمحاصيل في الأرجنتين والبرازيل وتسببت في موجات جفاف وأعاصير في تكساس والمناطق الساحلية الأمريكية.