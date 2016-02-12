تعيين نجلة مستشار ملك المغرب وزيرة للثقافة في فرنسا

أودري أزولاي ابنة مستشار ملك المغرب وزيرة الثقافة الفرنسية-ارشيف

اختار الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند نجلة مستشار العاهل المغربي ذات الأصول المغربية "أودري أزولاي" لتتولي حقيبة الثقافة والاتصال في الحكومة الفرنسية، لتصبح ثالث وزيرة في الحكومة من أصول مغربية بعد نجاة فالو بلقاسم وزيرة التربية، ومريم الخمري، وزيرة العمل.

وأزولاي التي تبلغ 43 عامًا، يهودية مغربية من أصول أمازيغية حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في المملكة المتحدة، وقد بدأت حياتها المهنية كقاضية في ديوان المحاسبة لمنطقة باريس الكبرى، وفقاً لما نشرته صحيفة لو فيغارو، وهي من مواليد المغرب و ابنة اندري ازولاي الذي ينتمي للأقلية اليهودية هناك، وهو من أشهر مستشاري الملك محمد السادس ملك المغرب ، كما أنه كان سابقًا مستشارًا للملك الراحل الحسن الثاني.

وتهدف هذه التعديلات في الحقيبة الوزارية إلى ضبط مسار العمل الحكومي بشكل لا يسمح التأتير على الولاية الأخيرة للرئيس الفرنسي، خاصة بعد رفض النواب الاشتراكيين التصويت لصالح التعديل الدستوري الذي أقره فرانسوا هولاند بعد هجمات باريس.

