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بعد مقتل الآلاف: سلفا كير يعيد تعيين "مشار" نائبا له

12/2/2016

أعاد رئيس جنوب السودان "سلفا كير" تعيين منافسه وزعيم المتمردين السابق "ريك مشار" نائبا له ليتمم بذلك اتفاقا لمحاولة لإنهاء شهور من الحرب الأهلية في أحدث دولة بالعالم، حسبما أفاد مرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي. 

أعاد الإعلان مؤسسة الرئاسة لما كانت عليه قبل اندلاع القتال بين مؤيدي كير ومشار في ديسمبر/ كانون الأول 2013. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم. 

وجاء في المرسوم أن مشار سيكون النائب الأول للرئيس وهو منصبه قبل أن يعزل منه في 2013 وهي الخطوة التي أشعلت الصراع، وانفصلت جنوب السودان عن السودان في العام 2011 وسط احتفالات  ووعود بتقديم المساعدات من أغلب دول العالم المتقدم. 

لكن اندلاع القتال والذي يجري في معظم الأحيان على أسس عرقية أثار قلق الداعمين الإقليميين والغربيين، وتحت ضغط دبلوماسي شمل تهديدات بفرض عقوبات وقَع كير ومشار اتفاق سلام في أغسطس/ آب واتفقا في يناير/ كانون الثاني على تقاسم المناصب الوزارية في حكومة وحدة وطنية انتقالية. 

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