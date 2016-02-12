بريطانيا تعتقل فتى مارس القرصنة ضد الاستخبارات الأمريكية

بريطانيا تعتقل فتى لقرصنته على الاستخبارات الأمريكية

اعتقلت بريطانيا فتى في السادسة عشر من العمر بتهمة قرصنة بريد إلكتروني يستخدمه رئيس الاستخبارات الأمريكية جون برينان ومسؤولين أمريكيين.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين على صلة بالتحقيقات أن الفتى متهم بالقرصنة على البريد الإلكتروني لرئيس الاستخبارات الأمريكية(سي آي إيه).

وأضافت أن الفتى متورط في القرصنة على مسؤولين أمريكيين آخرين ونشر أسماء وبيانات اتصال خاصة بآلاف الموظفين في مكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ولم تعلن الشرطة البريطانية عن هوية الفتى، لكنها قالت إنه ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء وخرج بكفالة حتى محاكمته في 6 من يونيو/حزيران المقبل بتهم ارتكاب جرائم جنائية.