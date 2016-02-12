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المجر تعارض خطة أوربية لاستقبال 500 ألف لاجئ

11/2/2016

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان – أرشيف

قال رئيس الوزراء المجري " فيكتور أوربان" إن "الاتحاد الأوربي يخطط لاستقبال 400-500 ألف لاجئ من تركيا"، مشيرا إلى معارضة بلاده لهذه الخطة – بحسب الأناضول.

وأوضح أوربان في مؤتمر صحفي الخميس بالعاصمة المجرية بودابست،  أن تطبيق "نظام الحصص الإلزامية لاستقبال اللاجئين"، يشكل التهديد الأكبر للأوربيين في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نظام الحصص جاء عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تركيا.

وأشار أوربان إلى أن الاتفاق ليس بين أنقرة وبرلين فقط، بل بين تركيا والاتحاد الأووبي ، مضيفًا أنه ينص على استقبال دول الاتحاد 400-500 ألف لاجئ مباشرة من الأراضي التركية.

وأضاف أروبان أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن الاتفاق بعد، لعدم قبول العديد من الدول، مشددًا أنهم بحاجة إلى سياسيين ودبلوماسيين في بروكسل، وجنود وقوات دفاعية في الجنوب لمواجهة أزمة اللاجئين.

وأكد أن تدفق اللاجئين سيتواصل بوتيرة أعلى تجاه أوربا، في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بلاده اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة، وعززت أمن حدودها، ورفعت قدرتها على إنشاء أسلاك شائكة جديدة"

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