القوات اليمنية تسيطر على قاعدة عسكرية قرب صنعاء

سيطرت قوات موالية للحكومة اليمنية، مدعومة بغارات جوية من التحالف الدولي الذي تقوده السعودية، على قاعدة عسكرية تقع على بعد 50 كيلومترا من العاصمة صنعاء، مع تقدم القوات صوب المدينة التي تخضع لسيطرة مقاتلي الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقاتل قوات موالية للرئيس "عبد ربه منصور هادي" المتمردين الحوثيين ومؤيديهم من القوات الموالية للرئيس السابق "علي عبد الله صالح " حيث لقي أكثر من 6000 شخص حتى الآن حتفهم في الحرب التي سببت أزمة إنسانية كارثية في هذه الدولة الفقيرة.

وقال مسؤولون محليون وسكان إن قوات موالية للحكومة استولت على قاعدة "فرضة نهم" القريبة من صنعاء بعد معارك شرسة مع مقاتلين حوثيين قُتل فيها كثيرون وأُصيب آخرون. إلا أنهم لم يذكروا أرقاما لعدد الضحايا.