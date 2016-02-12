العاهل الأردني: يجب العمل على حل الدولتين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن ثمة الكثير من المخاطر تواجه العالم حاليا.

وأوضح عبد الله في كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية (الجمعة) أن العالم يواجه الآن كفاحا جديدا حول المستقبل ويمكن تسميته بالحرب العالمية الثالثة.

وأضاف العاهل الأردني أن محاربة تنظيم الدولة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول خاصة وأن التنظيم ينتشر في الأراضي "الفاشلة" التي كانت أرضا خصبا لتفشي هذا "السرطان"، على حد وصفه.

وأكد: "لا يمكننا أن ننجح في محاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا فقط بينما مجموعات إرهابية أخرى تطل برأسها في آسيا وأفريقيا".

وتابع العاهل الأردني:" نحن المسلمون نضطلع بقتال تنظيم الدولة لكي نحمي ديننا وقيمنا ولكي نحمي مستقبل شعوبنا".

وحول الأزمة السورية قال الملك عبد الله الثاني إن الأزمة ملحة وتتكشف أمام أعيننا بينما نشاهد مآلاتها على شواطئنا وبلداننا، مضيفا أن الأردن يستضيف شخصا من كل 5 سوريين حاليا.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة العمل دبلوماسيا لوقف القتل في سوريا بما يحمي وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وعن الأزمة الفلسطينية قال العاهل الأردني إن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ساهم في خلق حالة التطرف الموجودة حاليا وقال :"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يُحل والوصول إلى حل الدولتين يجب أن يعتلي سلم أولوياتنا جميعا".