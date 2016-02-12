البث الحي
منوعات

العاهل الأردني: يجب العمل على حل الدولتين

12/2/2016

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن ثمة الكثير من المخاطر تواجه العالم حاليا.

وأوضح عبد الله في كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية (الجمعة) أن العالم يواجه الآن كفاحا جديدا حول المستقبل ويمكن تسميته بالحرب العالمية الثالثة.

وأضاف العاهل الأردني أن محاربة تنظيم الدولة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول خاصة وأن التنظيم ينتشر في الأراضي "الفاشلة" التي كانت أرضا خصبا لتفشي هذا "السرطان"، على حد وصفه.

وأكد: "لا يمكننا أن ننجح في محاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا فقط بينما مجموعات إرهابية أخرى تطل برأسها في آسيا وأفريقيا".

وتابع العاهل الأردني:" نحن المسلمون نضطلع بقتال تنظيم الدولة لكي نحمي ديننا وقيمنا ولكي نحمي مستقبل شعوبنا".

وحول الأزمة السورية قال الملك عبد الله الثاني إن الأزمة ملحة وتتكشف أمام أعيننا بينما نشاهد مآلاتها على شواطئنا وبلداننا، مضيفا أن الأردن يستضيف شخصا من كل 5 سوريين حاليا.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة العمل دبلوماسيا لوقف القتل في سوريا بما يحمي وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وعن الأزمة الفلسطينية قال العاهل الأردني إن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ساهم في خلق حالة التطرف الموجودة حاليا وقال :"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يُحل والوصول إلى حل الدولتين يجب أن يعتلي سلم أولوياتنا جميعا".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مستوطن إسرائيلي يحاول إحراق كنيسة تاريخية في القدس (فيديو)