الجبير: هزيمة تنظيم الدولة تبدأ بالإطاحة ببشار الأسد

قال وزير الخارجية السعودية "عادل الجبير" إن السعودية كان عليها أن تتدخل في اليمن لحماية الحكومة المنتخبة شرعيا.

وأضاف "الجبير" في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية، الجمعة، أن السعودية لن تتوقف عن دعم الحكومة الشرعية إلا بعد تحقيق أهدافها ببناء يمن موحد ومستقل.

وتابع: "الحكومة اليمنية تبسط سيطرتها على ثلاثة أرباع الدولة وتفرض مليشيا الحوثي وقوات صالح حصارا على المناطق الخاضعة لسيطرتها ما تسبب في وقوع مآسي إنسانية في تلك المناطق".

وعن الأوضاع في سوريا ، قال الجبير :" نحن نعمل في سوريا لإحلال التغيير السياسي قدر الإمكان وللإطاحة برجل كان مسؤولا عن قتل ثلاثمئة ألف شخص ونزوح اثنى عشر مليونا آخرين وتسبب في جذب الإرهاب إلى المنطقة".

وأضاف الجبير: "المملكة تعمل مع دول مصر والعراق والسودان وبلدان المغرب العربي لمساعدتها على التعافي اقتصاديا والتصدي للتطرف والإرهاب" .

وحول محاربة تنظيم الدولة أكد وزير الخارجية السعودي أن هزيمة التنظيم يجب أن تبدأ بالإطاحة ببشار الأسد أولا.

وأوضح:" عندما يُطاح بالأسد ستنتهي الأرض الخصبة التي يقتات عليها تنظيم الدولة".

وشدد الجبير على ضرورة التعاون على مواجهة تحديات تنامي الطائفية والتطرف الديني.

وعن الأحوال الداخلية في السعودية قال الجبير إن المملكة بها ثلاثة وثلاثين مليون شخص وتتمتع بموارد مالية وبنية تحتية وحكومة مستقرة وموارد نفطية.

وقال : "نحن أمة كنا نعتمد على القبلية وتحولت إلى العصرية وارتفع متوسط العمر من 37 إلى 70 عاما وانخفضت وفيات الأطفال وتحسنت معدلات التعليم في المملكة بشكل كبير".

وحول منع النساء من قيادة السيارات في المملكة قال الجبير: "خمسة وخمسون من طلاب الجامعات بالمملكة من العنصر النسائي وأكثر من ستين في المئة من خريجي المدارس الثانوية من العنصر النسائي ومنع المرأة من قيادة السيارة في المملكة مرتبط بالثقافة والتقاليد وليس له علاقة بالدين".

وتابع وزير الخارجية السعودي:" استغرق اقتراع النساء في الانتخابات بأمريكا مائة عام بعد استقلال الولايات المتحدة و100 عام أخرى كي يصبحن عضوات في المجالس المنتخبة ما يعني أن بعض الأمور تستغرق وقتا لكي تحدث في المجتمعات".

وردا على سؤال رفع تنظيم الدولة لشعارات إسلامية في عملياته قال الجبير: "هناك تنظيمات مسلحة في الغرب ترتكب فظائع باسم الصليب والمسيحية لكن الدين المسيحي برئ منها وكذلك الأمر في اليهودية وحتى الهندوسية والإسلام برئ من أفعال تنظيم الدولة".