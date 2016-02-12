البنزرتي ينفي تلقيه عرضا لتدريب الأهلي المصري

المدرب التونسي فوزي البنزرتي – رويترز

نفى المدرب التونسي "فوزي البنزرتي" تلقيه عرضا لتولي الإشراف على الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري لكنه اعتبر تدريب أكثر الأندية المصرية تتويجا محليا وقاريا بأنه "شرفا لكل مدرب".– بحسب رويترز

وقال "البنزرتي" في تصريح لمحطة شمس إف.إم الإذاعية الخاصة "لا توجد اتصالات رسمية بل كلام يقال هنا وهناك."

وأضاف "ليس هناك اتصال رسمي أو مؤكد.. لكن شرف لي ولأي مدرب تونسي أن يطرح اسمه لتدريب الأهلي المصري."

وكانت تقارير صحفية تونسية تحدثت عن وجود اتصالات بين الأهلي والبنزرتي أكثر المدربين التونسيين تتويجا محليا وقاريا لتعيينه مدربا للفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو في الشهر الماضي.

وسبق للبنزرتي تدريب كبرى أندية الدوري التونسي النجم الساحلي والترجي والافريقي وقادها للتتويج بعدة ألقاب محلية وقارية كان آخرها إحراز النجم الساحلي لقب كأس الاتحاد الافريقي في العام الماضي.

كما تولى "البنزرتي" تدريب عدة أندية خليجية، ونادي الرجاء البيضاوي المغربي الذي قاده لمركز الوصافة في كأس العالم.