البريطاني كافنديش يتوج بلقب طواف قطر للرجال

توج البريطاني "مارك كافنديش" قائد فريق (ديمونسيو داتا) بلقب طواف قطر للرجال وارتدى القميص الذهبي للطواف، في ختام البطولة التي أقيمت (الجمعة) على كورنيش العاصمة القطرية الدوحة.

وقام بتتويج "كافنديش" الشيخ "خالد بن علي آل ثاني" رئيس الاتحاد القطري للدراجات الهوائية رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف قطر، في حضور "صلاح بن غانم العلي" وزير الثقافة والرياضة.

وحل في المركز الثاني النرويجي "ألكسندر كريستوف" في حين جاء البلجيكي "غريغ فان أفيرميت" في المركز الثالث.

وقال الشيخ "خالد بن علي آل ثاني" إن طواف العام الحالي جاء من أفضل الطوافات التي استضافتها الدوحة.

وأضاف: " حسم اللقب في ختام الجولة الخامسة من طواف قطر علي كورنيش الدوحة والذي كان بين أفضل الدارجين مارك كوفنديش وألكسندر كرستوف وهو ما أسعدنا جميعا ولأول مرة تكون المرحلة الأخيرة هي الفيصل في طواف قطر" .

وأضاف أن "ما شهدته المرحلة الاخيرة يؤكد قوة المنافسة بين المشاركين ويجعلنا نواصل العمل والاستعداد الجيد لاستضافة بطولة العالم "الدوحة 2016″ التي سوف تشهد تنافسا رائعا بين الأبطال".