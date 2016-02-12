ارتفاع 5 % في أسعار النفط

قفزت أسعار النفط نحو 5% اليوم الجمعة تحت تأثير عمليات شراء، وتصريحات إماراتية أنعشت الآمال بإمكانية حدوث تنسيق بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج.

وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار أو 4.56% عن مستواه عند التسوية السابقة ليبلغ 31.43 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:19 بالتوقيت العالمي.

وجاءت القفزة في سعر برنت اليوم الجمعة بعدما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين بخصوص خفض الإنتاج.

وأضاف المزروعي أن أعضاء أوبك مستعدون للتعاون مع المنتجين الآخرين لخفض الإنتاج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدني أسعار النفط يجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإنتاج بما سيساهم في إعادة التوازن للسوق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.21 دولار ليصل 27.42 دولارا للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة في ظل ارتفاع المخزونات المحلية.

ورغم ارتفاع برنت والخام الأميركي، قال محللون إنهم لا يرون فرصة تذكر لاتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على تبني سياسة مشتركة، وإن من المرجح استمرار تدني أسعار النفط بسبب تخمة المعروض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل في مجموعة سي أم سي ماركيتس في أستراليا مايكل ماكارثي قوله إن "كل الدول المنتجة في العالم تعتقد أنه على الدول المنتجة الأخرى خفض الإنتاج، لكن في غياب إشارات من دولة منتجة كبيرة فلن آخذ هذه التعليقات على محمل الجد".

كما نقلت عن المحلل في مجموعة آي جي ماركيتس في سنغافورة برنار أو، أن التصريحات الإماراتية لن يكون لها تأثير طويل الأمد على الأسعار ما لم تتعهد دول أساسية في أوبك مثل السعودية والعراق بشكل واضح بخفض إنتاج الخام.