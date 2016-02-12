إيقاف الأمين العام السابق للفيفا 12 عاما

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أمينه العام السابق الفرنسي "جيروم فالك" لمدة 12 عاما بسبب بيعه تذاكر كأس العالم في السوق السوداء وسفره على نفقة المنظمة الكروية العليا من أجل الاستجمام.

وقالت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة لفيفا إن "فالك" الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي، أوقف لمدة 12 عاما عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ونفى "فالك" عن طريق محاميه، ارتكاب أية مخالفات بعد اتهامه ببيع تذاكر كأس العالم 2014 في السوق السوداء.

ويمر الاتحاد الدولي منذ مايو الماضي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه والتي بدأت باعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصا آخرين بطلب من القضاء الأمريكي بتهم فساد ورشاوى.

وحددت اللجنة التنفيذية الجديدة للفيفا 26 من فبراير/شباط الجاري موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خلف بلاتر.