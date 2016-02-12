إعلامي مكسيكي "ثري" يلمع حذاء البابا فرنسيس

البابا فرنسيس – أرشيف

في لفتة تهدف لإلقاء الضوء على معاناة الكادحين من أجل إطعام عائلاتهم أقدم الإعلامي المكسيكي-الأمريكي الثري نويل دياز على تلميع حذاء البابا فرنسيس على متن الطائرة البابوية اليوم (الجمعة) مستعيدا ذكريات طفولته عندما لجأ لهذا العمل من أجل مساعدة أمه العزباء.

وقص دياز (59 عاما) على البابا حكايته حتى وصل للثراء عندما ذهب البابا إلى مؤخرة الطائرة للترحيب بالصحفيين أثناء رحلة إلى كوبا.

وقال للبابا إنه كان يلمع الأحذية وهي صبي صغير في مدينة تيخوانا الحدودية بالمكسيك لادخار المال من أجل شراء قميص وبنطال جديدين لحضور الصلاة بالكنيسة عندما كان يعيش هو وأمه في فقر مدقع.

وقال للبابا "كان عمري سبع سنوات فقط. أخبرتني أمي أننا لا نملك ثمن الملابس. قمت بتلميع الأحذية على مدى الأيام الخمسة التالية لجمع المال لأشتري قميصا وبنطالا جديدا".

ولاحقا قال للصحفيين "سألت البابا: هل يمكنني تلميع حذائك تكريما لكل من يكدون كل يوم لتوفير الطعام؟".