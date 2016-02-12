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إشبيلية يواجه برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا

11/2/2016

تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي كأس ملك إسبانيا  الخميس بعد تعادله ايجابيا مع سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما خلال مباراة الإياب  للدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا  ليواجه بذلك برشلونة في المباراة النهائية.

سجل "إياجو أسباس" هدفين لسيلتا فيجو في الدقيقة 35 و55 لينعش آمال فريقه في التأهل بعد الخسارة ذهابا 4-صفر، لكن "إيفر بانيجا" توغل بعد دقيقتين من ناحية اليمين وأطلق تسديدة قوية في المرمى ليقلص الفارق لإشبيلية.

وأهدر "يون جيديتي" فرصة عودة الأمل لسيلتا فيجو عندما سدد ركلة جزاء في القائم في الدقيقة 60.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق سجل "يفجين كونوبليانكا" هدف التعادل لأشبيلية الذي تفوق 6-2 في مجموع المباراتين ليتأهل بذلك للمباراة النهائية.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية أمس الأربعاء بعد تعادله 1-1 مع بلنسية ليتفوق 8-1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

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