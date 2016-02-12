أوباما ينتقد قرارا للمحكمة العليا

المحكمة العليا في الولايات المتحدة – أرشيف

وصف الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قرار المحكمة الأمريكية العليا بإرجاء تنفيذ خطة للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات القوى بأنه "غريب" معربا عن ثقته في فوز البيت الأبيض في نهاية المطاف.

وقال "أوباما" في تصريحات لمجموعة من الديمقراطيين المانحين في كاليفورنيا، في أول تصريحات علنية له بعد القرار: "نحن على ثقة تامة من أننا في موقف قانوني راسخ". وقال إن المحكمة كانت قد طلبت بالفعل من وكالة الحماية البيئية تنظيم انبعاث الكربون بموجب خطته على أساس علمي لأنها ضارة بالصحة العامة.

وفي واشنطن قالت "جينا مكارثي" مديرة الوكالة الأمريكية للحماية البيئية لجهات الطاقة الحكومية ومؤسسات الرقابة على البيئة إن القرار لن يحد من حركة إدارة أوباما .

كانت المحكمة الأمريكية العليا رفضت يوم الثلاثاء لوائح اتحادية لأوباما للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات القوى، وهي المقترحات التي تمثل المرتكز الأساسي لاستراتيجية إدارته بشأن استراتيجيات مكافحة تغير المناخ التي تم الاتفاق بشأنها العام الماضي في باريس.

ورفضت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات من المحافظين مقابل أربعة من الليبراليين مطالب من 27 ولاية وعدة شركات وجماعات من قطاع الأعمال تتعلق بمقترحات الإدارة الأمريكية المسماة (خطة القوى النظيفة) ما يعني عدم سريان اللوائح فيما تستمر إجراءات التقاضي بشأن مدى مشروعية اللوائح.

وجاء في الحكم المقتضب للمحكمة أن اللوائح لن تنفذ إلا بعد الانتهاء من النظر في الطعون القانونية. كانت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن قد رفضت طلبا مماثلا في 21 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

كانت الولايات، وعلى رأسها وست فرجينيا المنتجة للفحم وتكساس المنتجة للنفط، وعدة مؤسسات كبيرة في قطاع الأعمال قد تقدمت بالطعن القانوني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مطالبة بوقف تنفيذ خطة إدارة أوباما.