أرملة نجل حسن البنا: أتمنى إجراء حوار وطني في مصر بأقرب وقت

براءة – أرملة سيف الإسلام نجل حسن البنا – الأناضول

قالت "براءة" أرملة سيف الإسلام، نجل حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين) إن "حسن البنا" لم يسع يومًا للوصول إلى الحكم، إنما كان هدفه الوحيد، تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا للأناضول تمنت براءة، وهي مواطنة تركية، إجراء حوار وطني في مصر بأقرب وقت يشمل مختلف التيارات السياسية، قائلة "سيؤثر الحوار الوطني بشكل إيجابي على المجتمع المصري، ومن أجل نجاح هذا الحوار، على السلطات المصرية الإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون من دون وجه حق، والذين صدر بحق معظمهم أحكام إعدام ومؤبد.

تصريحات أرملة سيف الإسلام جاءت بمناسبة الذكرى 67 لاغتيال مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإمام حسن البنا عام 1949، بعد إطلاق النار عليه أمام مقر جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس بوسط القاهرة.

وأضافت براءة "كان البنا، يؤكد دوماً وقوفه بجانب أي إنسان يطبق أحكام الإسلام، أياً كانت هويته" مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء دعوته للمشاركة في الانتخابات العامة سنة 1942 هو "التمتع بحرية التعبير عبر منبر مجلس الأمة".

كما أوضحت أنها وزوجها، كانا ضد فكرة دفع جماعة الإخوان المسلمين، بمرشح لها في السباق الرئاسي المصري عام 2012، قائلة "كنا متوقعين كل ما جرى، ونؤيد عدم تقديم أي مرشح من الإخوان، ليتهم لم يقدموا على فعل هذه الخطوة، لكن هو قدرنا وعلينا تقبله".

وتوفي "سيف الإسلام البنا" صباح يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز (82 عامًا) وألغت السلطات المصرية مراسم العزاء، التي كانت من المقرر أن تقام الاثنين الماضي، في مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد.