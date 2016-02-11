3 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب (الجزيرة)

قال منظمو معرض القاهرة الدولي للكتاب إن المعرض استقبل أكثر من ثلاثة ملايين زائر في دورته السابعة والأربعين التي اختتمت مساء الأربعاء مقارنة بمليوني زائر في دورته السابقة.

وقال هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تنظم المعرض سنويا "هذا العرس الثقافي حمل وجه مصر الجميل للعالم وهو الفعالية الثقافية الأهم في الوطن العربي".

وأضاف أن عدد الزوار تجاوز ثلاثة ملايين زائر.. كما زادت نسب المبيعات هذا العام بحسب اتحاد الناشرين بنسبة 180 %.

واستمر المعرض 15 يوما من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر.

وشارك في المعرض 850 ناشرا من 34 دولة مقسمين إلى 50 ناشرا أجنبيا و250 ناشرا عربيا و550 ناشرا مصريا.

كما حلت البحرين ضيف شرف على المعرض في دورته هذا العام واختير الروائي والكاتب المصري الراحل جمال الغيطاني شخصية المعرض.

وشهد اليوم الأخير للمعرض إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض لأفضل كتاب لعام 2015 والتي سلمها وزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

وفازت رواية (جيمانزيوم) للكاتبة مي خالد بجائزة أفضل رواية. وفي مجال القصة القصيرة فازت بالجائزة المجموعة القصصية (ذلك المكان الآخر) للكاتب أسامة ريان وتسلمتها عنه ابنته هدى.

وفي مجال الشعر فاز بالجائزة ديوان (أبيض شفاف) للشاعر سمير درويش أما في شعر العامية فاز بالجائزة ديوان (عن نفسي) للشاعر يسري حسان.

وفي مجال المسرح فاز بالجائزة كتاب (ثلاث مسرحيات مصرية) للكاتب محمود الطوخي. وفي مجال النقد الأدبي فاز بالجائزة كتاب (الهامش الاجتماعي في الأدب.. قراءة سوسيوثقافية) للكاتبة هويدا صالح.

وفي مجال العلوم الإنسانية فاز بالجائزة كتاب (اعادة بناء وطن) للكاتب علي السلمي.

وأعلن النمنم في كلمته بحفل الختام مساء الأربعاء أن المغرب سيكون هو ضيف الشرف بالدورة القادمة للمعرض والتي ستقام في الفترة من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط 2017.

وقال إنه اذا كان ضيف شرف هذا العام من دول الخليج فان العام القادم سيكون من دول المحيط."

وتصاحب المعرض كل عام مجموعة متنوعة من الأنشطة بين أمسيات شعرية وندوات فكرية وعروض فنية كما يستضيف سنويا مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء العرب والأجانب.