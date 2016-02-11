البث الحي
منوعات

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مشفيين في حلب

11/2/2016

اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن عن قصف مستشفيات بحلب

نفت وزارة الدفاع الروسية (الخميس)  ما ذكره ستيف وارن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)  عن "قصف روسي" لمشفيين في حلب  الأربعاء، ووصفت التصريحات بأنها "هراء" مؤكدة  أن الغارات التي استهدفت المدينة في هذا اليوم كانت أمريكية . 

وأكد الميجور الجنرال  إيغور كوناشينكوف، الناطق الصحفي باسم وزارة  الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي ، أن سلاح الجو الروسي لم يعمل  في سماء حلب على الإطلاق الأربعاء، وأقرب هدف قصفته الطائرات الروسية كان يبعد عن المدينة 20 كيلومترا.

وذكر كوناشينكوف أن نظيره الكولونيل  ستيف وارن، الناطق باسم البنتاغون،  زعم أن طائرات حربية روسية استهدفت مستشفيين في حلب، ما أدى إلى قطع  الخدمات الطبية الضرورية عن قرابة 50 ألف مواطن سوري.

ولفت كوناشينكوف إلى أن البنتاغون لم يكشف أي تفاصيل حول هذه الغارات "المزعومة"، ولم يشر إلى توقيتها أو إحداثيات المستشفيين.

ووصف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية هذه الاتهامات بأنها "هراء" ،  واعتبر أنه عندما يكون مصدر هذه المزاعم نشطاء حقوقيين في لندن  يكون  الأمر بسيطا، لكن عندما تصدر هذه الاتهامات عن متحدث باسم البنتاغون فهو أمر مختلف تماما.

وأضاف كوناشينكوف أن وزارة الدفاع الروسية حللت جميع المعلومات المتوفرة  لديها حول الوضع الميداني في حلب، واستنتجت أن جميع الطائرات الحربية  والطائرات بدون طيار التي عملت في سماء حلب الأربعاء، كانت تابعة  للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأوضح أن طائرتي هجوم من طراز "إيه10-"، تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، دخلتا المجال الجوي السوري من الأجواء التركية في الساعة 13:55 بتوقيت موسكو(10:55  بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء وشنتا غارات على تسعة مواقع داخل المدينة.

وتابع أن وزارة الدفاع الروسية لم تجد وقتا كافيا لتحديد تبعية الأهداف  التي قصفتها الطائرتان الأمريكيتان، لكنها تواصل جهودها في هذا الاتجاه.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)