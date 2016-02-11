مقتل 54 إيرانيًا بسوريا خلال الأيام العشر الأخيرة

جانب من المعارك في سوريا (الأناضول)

ارتفع عدد العسكريين الإيرانيين، الذين لقوا مصرعهم خلال القتال إلى جانب النظام السوري، ضد قوات المعارضة، في الأيام العشر الأخيرة، إلى 54 قتيلًا.

وأعلنت وكالات أنباء إيرانية رسمية وشبه رسمية، "إتمام عمليات دفن 54 جثمانًا، في عدة مناطق بالبلاد، لعسكريين رفيعي المستوى، من قوات الحرس الثوري الإيراني، قادمة من سوريا".

وأوردت تقارير إعلامية، أسماء جميع القتلى الإيرانيين، بينهم قيادات رفيعة المستوى في قوات الحرس الثوري، في مقدمتهم العميد محسن كاجريان، قائد "كتيبة الإمام رضا المدرعة"، الذي عثر على جثته الأسبوع الماضي، عقب معارك مع قوات المعارضة في حلب شمالي سوريا.

وتعتبر إيران، الحليف الأهم للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة، وتمده بدعم عسكري واقتصادي منذ بدء الأزمة في سوريا قبل 5 سنوات.