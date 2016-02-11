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مصر: إصابة نحو مئة في حادث قطار ببني سويف

11/2/2016

قالت بوابة الأهرام على الإنترنت إن أكثر من مئة شخص أصيبوا في حادث انقلاب اثنتين من عربات قطار ركاب في الساعات الأولى من اليوم الخميس بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.
 
وهرعت إلى مكان الحادث العشرات من سيارات الإسعاف. وقالت مواقع  إخبارية محلية أخرى إن عدد المصابين قد يقل عن مئة.وخرج القطار عن القضبان وانقلبت عربتان عندما اصطدم بكتلة خرسانية وطارت مقدمة القطار عدة أمتار في الهواء.
 
وقال شاهد آخر إن القطار كان قادما بأكثر من السرعة المعتادة فيما يبدو. وكان القطار قادما من جنوب البلاد في الطريق إلى القاهرة. ودخل مكان الوقوف المؤقت الذي تسميه هيئة السكك الحديدية (سكة التفادي) للسماح بمرور قطار آخر أسرع قادم من جنوب البلاد أيضا إلى القاهرة.
 وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة.
 
ووقعت أسوأ حوادث السكك الحديدية في البلاد في 2002 عندما أمسكت النار بسبع عربات في قطار ركاب بجنوب البلاد مما أدى لمقتل 360 شخصا على الأقل.

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